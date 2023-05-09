ارتفاع أرباح "لجام للرياضة" 36% إلى 62 مليون ريال في الربع الأول

ارتفع صافي ربح شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) فى الربع الأول من العام الجاري بنسبة 36.3 % ليسجل 62.7 مليون ريال مقابل 46 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022.

كما سجلت إيرادات الشركة ارتفاعا بنسبة 19.6% لتصل إلى 277 مليون جنيه مقابل 231.6 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.

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وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء أن إجمالي حقوق المساهمين بعد استبعاد حقوق الأقلية بلغ 943.1 مليون ريال مقابل 805 ملايين ريال في الربع الأول من العام الماضي بزيادة نسبتها 17.16%.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الربح للربع الأول من سنة 2023م بنسبة 36% مقارنة بالربع الأول من سنة 2022 يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بسبب ارتفاع عدد المراكز العاملة، حيث تم افتتاح 10 مراكز جديدة منذ نهاية الربع الأول 2022م.

أشارت إلى ارتفاع إيرادات العضوية بنسبة 19%، وزيادة إيرادات التدريب الشخصي بنسبة 29% مقارنة بالربع الأول 2022.