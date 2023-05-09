تابعة لـ "الصناعات الكهربائية" توقع عقداً مع "البابطين للمقاولات" بـ 66.6 مليون ريال

أعلنت شركة "الصناعات الكهربائية" عن توقيع إحدى شركاتها التابعة شركة "محولات الطاقة السعودية" عقد توريد محولات كهربائية مع شركة "البابطين للمقاولات".

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة العقد تبلغ 66.6 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

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وأضافت أن مدة العقد 18 شهرا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية للشركة لعام 2024.