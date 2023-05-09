اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سوق السعودية

تراجع الأرباح الفصلية لـ"المتقدمة" 74% إلى 43 مليون ريال

بسبب انخفاض أسعار وكميات المبيعات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة"المتقدمة للبتروكيماويات" بنسبة 74% إلى 43 مليون ريال، لكنها جاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 13 مليون ريال.

وأوضحت "المتقدمة" في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن تراجع الأرباح الفصلية يعود إلى انخفاض في أسعار المبيعات بنسبة 27% وانخفاض في كميات المبيعات بنسبة 6%،ارتفاع في حصة الخسائر من الاستثمار في شركة "إس كي أدفانسد" بمبلغ 7 ملايين ريال سعودي.

ارتفاع صافي أرباح "فيبكو" 275% الربع الأول شركات سوق السعودية ارتفاع صافي أرباح "فيبكو" 275% الربع الأول
مادة اعلانية

وحققت الشركة إجمالي مبيعات بقيمة 627 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 866 مليون ريال في الربع المقارن من العام الماضي بتراجع نسبته 27.6 % .

وذكرت "المتقدمة" أن صافي الربح للربع الأول 2023 م يشتمل على مبلغ 22 مليون ريال سعودي عبارة عن حصة خسائر من الاستثمار في شركة "إس كي أدفانسد" المحدودة في كوريا الجنوبية مقارنة مع خسائر قدرها 15 مليون ريال سعودي للربع الاول 2022 م وخسائر قدرها 46 مليون ريال سعودي للربع الرابع 2022م.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الذكاء الاصطناعي خطر على البشر.. كيف؟ الذكاء الاصطناعي خطر على البشر.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط