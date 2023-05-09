تراجع الأرباح الفصلية لـ"المتقدمة" 74% إلى 43 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة"المتقدمة للبتروكيماويات" بنسبة 74% إلى 43 مليون ريال، لكنها جاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 13 مليون ريال.

وأوضحت "المتقدمة" في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن تراجع الأرباح الفصلية يعود إلى انخفاض في أسعار المبيعات بنسبة 27% وانخفاض في كميات المبيعات بنسبة 6%،ارتفاع في حصة الخسائر من الاستثمار في شركة "إس كي أدفانسد" بمبلغ 7 ملايين ريال سعودي.

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وحققت الشركة إجمالي مبيعات بقيمة 627 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 866 مليون ريال في الربع المقارن من العام الماضي بتراجع نسبته 27.6 % .

وذكرت "المتقدمة" أن صافي الربح للربع الأول 2023 م يشتمل على مبلغ 22 مليون ريال سعودي عبارة عن حصة خسائر من الاستثمار في شركة "إس كي أدفانسد" المحدودة في كوريا الجنوبية مقارنة مع خسائر قدرها 15 مليون ريال سعودي للربع الاول 2022 م وخسائر قدرها 46 مليون ريال سعودي للربع الرابع 2022م.