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أرامكو

عمومية "أرامكو" تعتمد زيادة رأس المال إلى 90 مليار ريال

الزيادة ستتم عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة

دبي - العربية.نت
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أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة أرامكو السعودية، زيادة رأس مال الشركة من 75 مليار ريال إلى 90 مليار ريال، عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون.

ويحسب البيانات، يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة 220 مليار سهم وسيصبح بعد الزيادة 242 مليار سهم.

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وقالت "أرامكو" في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها تهدف من خلال زيادة رأس المال إلى تعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

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وأوضحت أنه في حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كلٌّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

وذكرت الشركة أن أحقية أسهم المنحة تكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي أرامكو السعودية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

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