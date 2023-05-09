هبوط صافي أرباح بنك "برقان" الكويتي 38% في الربع الأول

أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك "برقان الكويتي" اليوم الثلاثاء هبوط أرباحه الصافية بنسبة 38% لتصل إلى 7.57 مليون دينار أي حوالي 24.70 مليون دولار في الربع الأول من 2023 مقارنة مع 12.126 مليون دينار قبل عام.

وعزا البنك في بيان للبورصة الكويتية هذا الهبوط إلى "تطبيق المعيار المحاسبي رقم 29 على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة عن ارتفاع عمليات التضخم والمتعلق بعملياته في تركيا والذي لم يكن مطبقا في فترة المقارنة".

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وكانت أعلنت العديد من البنوك الكويتية عن نتائجها الربعية خلال الفترة الأخيرة مثل بنك "وربة الكويتي" والتي تراجعت أرباحه بنسبة 36% في الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى نحو 4.3 مليون دينار. بينما ارتفعت أرباح "البنك التجاري الكويتي" خلال نفس الفترة بنسبة 12.8% على أساس سنوي لتصل بذلك صافي الأرباح إلى 25.08 مليون دينار.