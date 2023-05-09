"المملكة القابضة" تستثمر 274 مليون ريال في "هركليز كابيتال"

أعلنت شركة المملكة القابضة، عن زيادة استثمارها بقيمة 274.3 مليون ريال (73.1 مليون دولار) في "هركليز كابيتال" وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار التي تركز على إقراض رأس المال الجريء.

وقالت "المملكة" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن نسبة ملكيتها في "هركليز كابيتال" سترتفع إلى 6.6%.

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وأمس، كشف "المملكة"، عن ضخ استثمارات إضافية بقيمة 274.2 مليون ريال (58.7 مليون جنيه استرليني) في مجموعة" فينيكس" وهي إحدى أكبر شركات التأمين و الادخار والتقاعد في المملكة المتحدة.

وقالت المملكة القابضة في بيان لـ"تداول السعودية " إنها بهذا الاستثمار ترفع نسبة ملكيتها في مجموعة فينيكس" من 4% إلى 5%.