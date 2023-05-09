سوق السعودية
"دار المعدات الطبية" تفوز بعقد قيمته 225 مليون ريال من وزارة الصحة السعودية
لمدة 5 سنوات
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أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية السعودية عن تلقيها خطابا بترسية منافسة لمشروع الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبـي لمجمع إرادة والصحة النفسية بمحافظة الطائف مع وزارة الصحة.
وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" إن قيمة العقد 224.87 مليون ريال سعودي شاملا ضريبة القيمة المضافة.
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ويشمل العقد الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبـي لمجمع إرادة والصحة النفسية بمحافظة الطائف مع وزارة الصحة لمدة 5 سنوات.
وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثالث من العام المالي 2023.
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