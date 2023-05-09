"دور الضيافة" وتابعة لـ"إس تي سي" تؤسسان شركة ذات غرض خاص

أعلنت شركة دور للضيافة، اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، استكمال التوقيعات على اتفاقية الشراكة النهائية مع شركة المنطقة الذكية للعقار (المملوكة بالكامل لشركة الاتصالات السعودية اس تي سي) والتي تقضي بإنشاء شركة ذات غرض خاص مملوكة بنسبة 84% لشركة دور للضيافة، و16% لشركة المنطقة الذكية للعقار برأسمال مبدئي 25 ألف ريال سعودي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الشركة الجديدة ستقوم باستئجار قطعة الأرض البالغة مساحتها 3343 مترا مربعا المملوكة لشركة المنطقة الذكية للعقار والواقعة ضمن مشروع "فندق إس تي سى سكوير" المتعدد الاستخدام بهدف بناء وتشغيل فندق متكامل وفريد من نوعه بالمملكة ومجهز بأحدث التقنيات داخل حرم مشروع الرائد" إس تي سى سكوير" بمدينة الرياض.

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وذكرت أنه يتم تمويل المشروع بحسب نسبة مساهمة كلٍ من الطرفين في رأسمال الشركة الجديدة على أن يتم التمويل بحسب احتياج المشروع بمبلغ لا يتجاوز 150 مليون ريال سعودي.

وأوضحت الشركة أن توقيع الاتفاقية يأتي تماشياً مع سياسة التوسع الاستراتيجي لشركة "دور للضيافة"، والتي تهدف إلى تعزيز مركزها الريادي والمتميز على مستوى قطاع الضيافة في المملكة، من خلال تقديم منتجات فندقية عصرية لمواكبة نمو قطاعي السياحة والضيافة والتحول الرقمي في المملكة، وسيتضمن الفندق مواصفات وتجهيزات تتوافق مع التطور الحاصل في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة،في ظل الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتمتين القطاع السياحي، إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.