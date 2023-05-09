"رواسي" توقع اتفاقية مع "الصينية السعودية لخدمات الاتصالات" بقيمة 17 مليون ريال

وقعت شركة رواسي البناء للاستثمار مذكرة تفاهم ملزمة مع الشركة الصينية السعودية لخدمات الاتصالات المحدودة واستلام أوامر العمل لبدء التنفيذ في مشروع أعمال استبدال وحدات الربط الحلقي الكهربائي التقليدية بوحدات الربط الذكية بقيمة 17.27 مليون ريال سعودي شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن مدة تنفيذ المشروع 16 شهرا، وقد يظهر الأثر المالي خلال النصف الثاني من عام 2023 ولمدة سنة.

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وسجلت شركة "رواسي البناء للاستثمار" أرباحا بلغت 20.9 مليون ريال بنهاية العام الماضي مقابل أرباح 17.5 مليون ريال عن عام من 2021، بارتفاع 19.5%.