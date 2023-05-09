اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
جانب من أعمال رواسي البناء للاستثمار
جانب من أعمال رواسي البناء للاستثمار
سوق السعودية

"رواسي" توقع اتفاقية مع "الصينية السعودية لخدمات الاتصالات" بقيمة 17 مليون ريال

الأثر المالي للاتفاق قد يظهر فى النصف الثاني من العام الجاري

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وقعت شركة رواسي البناء للاستثمار مذكرة تفاهم ملزمة مع الشركة الصينية السعودية لخدمات الاتصالات المحدودة واستلام أوامر العمل لبدء التنفيذ في مشروع أعمال استبدال وحدات الربط الحلقي الكهربائي التقليدية بوحدات الربط الذكية بقيمة 17.27 مليون ريال سعودي شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن مدة تنفيذ المشروع 16 شهرا، وقد يظهر الأثر المالي خلال النصف الثاني من عام 2023 ولمدة سنة.

مادة اعلانية

وسجلت شركة "رواسي البناء للاستثمار" أرباحا بلغت 20.9 مليون ريال بنهاية العام الماضي مقابل أرباح 17.5 مليون ريال عن عام من 2021، بارتفاع 19.5%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الذكاء الاصطناعي خطر على البشر.. كيف؟ الذكاء الاصطناعي خطر على البشر.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط