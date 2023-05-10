أرباح "حديد الإمارات أركان" تتضاعف إلى 152 مليون درهم فى الربع الأول

تضاعف صافي أرباح شركة "حديد الإمارات أركان" خلال الربع الأول من العام الجاري وبلغ 152.2 مليون درهم مقابل 72.6 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022 وبزيادة نسبتها 110%.

وقالت الشركة المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية في بيان اليوم الأربعاء إن عدة عوامل ساهمت في تحقيق الأداء الإيجابي للربع الأول من العام 2023، بما في ذلك الزيادة في حجم أعمال وحدة الحديد، و دخول أسواق تصدير جديدة وزيادة مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية مع تحسن هوامش الربح.

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ووصلت إيرادات المجموعة للربع الأول 2023 إلى 2.41 مليار درهم مقابل 2.04 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2022 بزيادة 18%، وفقا لـ "وام".

وبلغت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 320.0 مليون درهم بزيادة نسبتها 41 %، وساهم الأداء القوي لأعمال وحدة الحديد في تعزيز هامش الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين والذي بلغ 13.3%، مقارنة بـ 11.2% للفترة نفسها من عام 2022.

كما بلغ إجمالي إيرادات أعمال وحدة الحديد 2.14 مليار درهم بالمقارنة مع 1.81 مليار درهم للربع الأول 2022.

وحققت أرباح الوحدة 137.5 مليون درهم بالمقارنة مع صافي أرباح قدره 61.1 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022 بزيادة نسبتها 125%.

وسجلت إيرادات أعمال الأسمنت والطابوق 211.2 مليون درهم مقارنة مع 183.2 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2022.

وبلغت أرباح هذه الوحدة 10.6 مليون درهم مقارنة مع 9.3 مليون درهم للفترة نفسها من 2022.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "واصلت حديد الإمارات أركان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023 أداءها المالي المتميز حيث نجحت في مضاعفة صافي أرباحها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الأداء إلى عدة عوامل أبرزها: دخول المجموعة إلى أسواق جديدة، والتركيز على المنتجات ذات قيمة مضافة أعلى مع تحسين هوامش الربحية، والظروف المواتية بالنسبة لأسعار التكلفة والبيع على حد سواء".

وأضاف: "قمنا بتعزيز الكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف بالتزامن مع توسيع نطاق أعمالنا واستمرارنا في التركيز على أهدافنا في مجال الاستدامة،ويعكس كل ذلك مدى التحسن في الأداء المالي الذي توقعناه ضمن الرؤية الاستراتيجية التي قامت عليها عملية توحيد أعمال شركتي حديد الإمارات وأركان".