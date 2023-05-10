إتمام أول عملية استحواذ في برنامج الطروحات المصرية لصالح شركة إماراتية

أعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، عن إتمام أول عملية استحواذ ضمن برنامج الطروحات المصرية لشركة الأصباغ الوطنية الإماراتية على "باكين" بقيمة 24.9 مليون دولار.

وقالت "الأهلي فاروس" في بيان اليوم الأربعاء، إنها قامت بدور المستشار المالي الحصري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المساهم الرئيسي بنسبة 44.63% في رأسمال شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، في صفقة بيع أسهم الشركة لمستثمر استراتيجي هي شركة الأصباغ الوطنية المحدودة.

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وأشارت الشركة إلى انتهاء فترة صلاحية عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية المحدودة للاستحواذ على نسبة 100% وبحد أدنى نسبة 75% من أسهم شركة "باكين" يوم 2 مايو 2023، وقد تم استجابة عدد 19,358,213 سهما والتي تمثل نسبة 80.7% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 24 مليون سهم.

وأضافت أن الحملة الترويجية واسعة النطاق شملت العديد من المستثمرين داخل مصر وخارجها ونتج عن الحملة التسويقية تنافس عدد من المستثمرين وانتهت بتقديم أعلى سعر للسهم والذي بلغ 39.8 جنيه من شركة "الأصباغ الوطنية المحدودة".

تُعد صفقة شركة "باكين" هي الصفقة الأولى التي تمت بنجاح من ضمن برنامج الطروحات المعلن من قبل الحكومة المصرية والذي شمل 32 شركة مملوكة للدولة.

وتُعزز هذه الصفقة النية الجادة للحكومة المصرية في التخارج من الشركات المملوكة للدولة، وخطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقام بدور المستشار المالي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية شركة "الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب"، وقام بدور المستشار القانوني للشركة القابضة للصناعات الكيماوية مكتب الشلقاني للاستشارات القانونية والمحاماة.