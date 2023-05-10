ارتفاع أرباح "النهدي الطبية" 2.9% إلى 244 مليون ريال في الربع الأول

سجلت شركة النهدي الطبية ارتفاعا طفيفا في صافي أرباحها بنسبة 2.9% في الربع الأول من العام الجاري لتسجل 244.3 مليون ريال مقابل 237.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن إيراداتها الإجمالية في الربع الأول سجلت 2.1 مليار ريال، مقبل 2.07 مليار ريال في الربع المناظر من العام الماضي بارتفاع نسبته 1.23%.

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وذكرت الشركة أن ارتفاع صافي الربح للربع الأول من عام 2023 يعود لعدة أسباب، أولها ارتفاع الإيرادات بنسبة 1.2% في الربع الأول من عام 2023 لتصل إلى 2.105 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 25.5 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 2.079.5 مليار ريال سعودي، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في أعمال قطاع التجزئة وأعمال قطاع الرعاية الصحية.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 4.1% في الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى 886.9 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 35.2 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 851.7 مليون ريال سعودي في الربع المقابل من العام السابق مدفوعة بنمو المبيعات ونمو العلامة التجارية الخاصة ومزيج المنتجات الإيجابي ،ونتيجة لذلك، تحسن إجمالي الهامش بنسبة 1.2% ليصل إلى 42.1% من الإيرادات مقارنة بـ 41.0% في الربع الأول من عام 2022.

وأوضحت أن المصاريف التشغيلية ارتفعت بنسبة 5.4% في الربع الأول من عام 2023 لتصل إلى 629 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 32.4 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 596.6 مليون ريال سعودي في الربع المقابل من العام السابق وذلك لدعم نمو الأعمال بشكل أساسي بما يتماشى مع خطة عمل الشركة.

وعزت ارتفاع صافي الربح بنسبة 2.9% إلى نمو الإيرادات وإجمالي الربح مع تحسن هامش الربح بنسبة 0.2% ليصل إلى 11.6% من الإيرادات مقارنة بـ 11.4% في الربع الأول من عام 2022، مدفوعًا بشكل أساسي بتحسن إجمالي هامش الربح بنسبة 1.2% بسبب مزيج المنتجات الإيجابي، والذي قابله جزئيًا زيادة في الإيرادات التشغيلية.