الأرباح الفصلية لـ"أكواباور" تقفز77% إلى 270 مليون ريال

قفز صافي أرباح شركة "أكوا باور" في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 77.6%، لتصل إلى 270 مليون ريال تقريبا مقابل 152 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن الإيرادات ارتفعت إلى 1.33 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام مقابل 1.15 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو نسبته 15.65%.

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وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بعد استبعاد حقوق الأقلية" إلى 18.29 مليار ريال مقابل 15.34 مليار ريال في الربع المقارن من العام الماضي بزيادة بلغت 19.25%.

وذكرت الشركة أن الزيادة في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة الأم للربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2022 يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية قبل احتساب الهبوط والمصاريف الأخرى وزيادة المساهمة من المشاريع القائمة بما في ذلك المحطات التي تعرضت لانقطاعات في الربع نفسه من العام الماضي و أيضا مساهمات من المشاريع الجديدة بما في ذلك دخل الصيانة والتشغيل ذات الصلة التي حققت التشغيل الأولي/التجاري خلال أو بعد الربع الأول من عام 2022.

أوضحت أن تلك الارتفاعات قابلها بشكل جزئي انخفاض في خدمات التطوير و إدارة البناء المحققة للمشاريع، و نفقات عامة وإدارية أعلى بما يتماشى مع نمو الأعمال.

أشارت إلى انخفاض مصاريف الزكاة والضرائب ويرجع ذلك أساسًا إلى الاعتراف بالائتمان الضريبي المؤجل خلال الفترة ويرجع ذلك أساسًا إلى تقلبات أسعار العملات الأجنبية في المغرب.

كما ارتفعت الإيرادات الأخرى نتيجة لارتفاع الدخل المكتسب من الودائع والمكاسب من التغير في القيمة العادلة للمشتقات.

قالت إن الارتفاعات في صافي الدخل قابلها زيادة في الرسوم المالية نتيجة زيادة تكاليف التمويل على حساب أسعار الفائدة المرتفعة في السوق إلى جانب زيادة تكاليف التمويل من الديون الإضافية المتعلقة بشكل أساسي بالشريحة الثانية من الصكوك الصادرة في فبراير 2023 .