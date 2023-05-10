سوق السعودية
مجلس إدارة "نفوذ" يوصي بتوزيعات نقدية 20% عن العام الماضي
بواقع 2 ريال للسهم
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أعلنت شركة نفوذ للمنتجات الغذائية عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن إجمالي التوزيعات تبلغ 4.8 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للتوزيعات 2.4 مليون سهم.
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وذكرت أن نصيب السهم من التوزيعات 2 ريال، ما يوازي 20% من القيمة الإسمية للسهم وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأوضحت أنه سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.
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