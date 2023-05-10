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The logo for Uber Technologies is seen on a vehicle in Manhattan, New York City, New York, US. (Reuters)
شعار شركة أوبر (رويترز)
أوبر

"أوبر" تتيح حجز تذاكر الطيران عبر تطبيقها في هذه الدولة

الشركة توفر حجوزات لتذاكر القطارات والحافلات

دبي - العربية.نت
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أفادت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأربعاء بأن شركة أوبر تكنولوجيز أتاحت إمكانية حجز رحلات الطيران الدولية والمحلية عبر تطبيقها في المملكة المتحدة.

وقال أندرو بريم المدير العام لأوبر في بريطانيا للصحيفة إن هذه الخطوة "هي الأحدث والأكثر طموحا" ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع أعمالها الأساسية لحجز الرحلات.

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وأفاد تقرير الصحيفة بأن الشركة التي توفر بالفعل حجوزات لتذاكر القطارات والحافلات في المملكة المتحدة بدأت طرح الخدمة الجديدة لعملائها في بريطانيا وتعتزم التوسع في الأسابيع المقبلة، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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وأضاف التقرير أن أوبر دخلت في شراكة مع هوبر لحجوزات السفر لبيع تذاكر رحلات الطيران وستحصل أوبر على عمولة صغيرة عن كل عملية بيع.

ولم ترد أوبر على الفور على طلب للتعليق.

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