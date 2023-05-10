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أرباح الاتصالات السعودية
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الاتصالات السعودية

"إس تي سي" توصي بتوزيع 4% أرباحاً نقدية عن الربع الأول

حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" عن توزيع أرباح عن الربع الأول من عام 2023م، بإجمالي نحو 1.993 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 4.982 مليار سهم.

وقالت "إس تي سي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%.

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وأضافت الشركة، أن قرار التوزيع يأتي تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021م، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30 نوفمبر 2021، إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح والذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30 أغسطس 2022، وذلك بتوزيع 0.40 ريال سعودي للسهم الواحد عن كل ربع سنة.

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وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 18 مايو 2023، والمقيدين في سجل مساهمي "إس تي سي" في نهاية يوم الاستحقاق. وسيكون تاريخ التوزيع يوم الأربعاء 7 يونيو 2023.

وبلغ إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين نحو 17.82 مليون سهم حتى نهاية الربع الأول من عام 2023م.

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