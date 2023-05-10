"بترورابغ" تتكبد خسائر 964 مليون ريال في الربع الأول من 2023

تحولت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، لتحقيق صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بنحو 964 مليون ريال في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي أرباح نحو 725 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس ربعي، تقلصت خسائر "بترورابغ" بنسبة 46.77% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي خسائر بلغ 1.81 مليار ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب تحقيق صافي خسائر خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بصافي أرباح للربع المماثل من العام 2022، يعود إلى ظروف السوق غير المواتية التي أثرت سلباً على هوامش المنتجات البتروكيماوية والمكررة.

وأضافت "بترورابغ" أن ذلك بالإضافة إلى إيقاف مجمع الشركة الصناعي جزئياً وذلك لإجراء الصيانة الدورية المجدولة لوحدات المرحلة الثانية بدءاً من 1 ديسمبر 2022 إلى 23 يناير 2023.

وذكرت أنه تم أيضاً إيقاف وحدة تكسير الايثان بدءاً من 1 مارس 2023 إلى 20 مارس 2023 لإجراء أعمال الصيانة الضرورية وتعزيز موثوقية المعمل.

وتابعت "بترورابغ":"علاوة على ذلك أدت الزيادة الحادة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف التمويل للربع الحالي".

وأشارت إلى أن الخسائر المتراكمة في 31 مارس 2023 وفقاً للقوائم المالية الأولية الموجزة للربع المنتهي في 31 مارس 2023 بلغت 2.67 مليار ريال تمثل نسبة 15.96% من رأس مال الشركة والبالغ 16.710 مليار ريال.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الأول من 2023م نحو 10.98 مليار ريال مقابل 14.4 مليار ريال، بانخفاض 23.75% على أساس سنوي.