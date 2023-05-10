"تويوتا" تتوقع قفزة بـ5 أضعاف في مبيعات السيارات الكهربائية بحلول 2024

توقعت شركة "تويوتا موتور" ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 10% خلال 2023، إلى 3.0 تريليون ين (22.2 مليار دولار)، مع قفزة بمقدار خمسة أضعاف في مبيعات السيارات الكهربائية وسط تحسن سلسلة التوريد العالمية بسبب نقص الرقائق.

تم الكشف عن خطة النمو من قبل الرئيس التنفيذي الجديد كوجي ساتو، الذي تم تعيينه الشهر الماضي. كما تشير الخطة إلى تركيز الشركة اليابانية أكثر نحو السيارات الكهربائية.

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ومن المتوقع أن تصبح "تويوتا موتور" أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم من حيث المبيعات المتوقعة للسيارات الكهربائية التي تعمل على البطاريات، بما في ذلك تلك الخاصة بعلامتها التجارية الفاخرة "Lexus".

وتشير التقديرات أن تصل المبيعات إلى 202 ألف سيارة في جميع أنحاء العالم خلال هذا العام حتى مارس/آذار 2024، مقارنة بـ 38 ألف وحدة العام الماضي.

وقفزت الأرباح التشغيلية للربع الأخير من السنة المالية حتى مارس/آذار بأكثر من الثلث إلى 626.9 مليار ين، متجاوزة متوسط التقدريات عند 553.46 مليار ين، وفقًا لبيانات "ريفينيتيف".

تم دعم مستهدف الربح بعد ضعف الين الذي عزز قيمة المبيعات الخارجية، وارتفاع أحجام الإنتاج التي فاقت تأثير ارتفاع تكاليف المواد.