"سوفت بنك" تقترب من بيع "فورترس" لـ"مبادلة" مقابل 3 مليارات دولار
يساعد البيع "سوفت بنك" على سداد ديونها
أفادت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأربعاء، بأن مجموعة سوفت بنك تجري محادثات وصلت لمرحلة متقدمة لبيع مجموعة فورترس إنفستمنت غروب لإدارة الأصول إلى صندوق الثروة السيادي الإماراتي "مبادلة" مقابل ما يصل إلى 3 مليارات دولار.
ونقل التقرير عن ثلاثة مصادر مطلعة أن المحادثات مستمرة منذ العام الماضي، وقد يتم الإعلان في وقت لاحق من هذا الشهر عن اتفاق من شأنه أن يساعد سوفت بنك على سداد ديونها.
كان الرئيس التنفيذي لسوفت بنك ماسايوشي سون قد قال العام الماضي إنه يجري مناقشات لبيع فورترس، دون الإشارة إلى تقييم، نقلاً عن وكالة "رويترز".
وذكرت فايننشال تايمز أن سون يدفع من أجل إبرام الاتفاق على أمل الحصول على سعر يقارب الذي دفعته المجموعة مقابل فورترس.
واستحوذت سوفت بنك على فورترس في 2017 مقابل 3.3 مليار دولار.
ولم ترد سوفت بنك وفورترس ومبادلة حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق.
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