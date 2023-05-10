"وصول" السعودية تغلق جولة استثمارية جديدة

أعلنت شركة "وصول" المتخصصة بالأنظمة السحابية والمدفوعات الرقمية، إغلاق جولة استثمارية، قدرها 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) بقيادة شركة "خلاب الاستثمارية" وعدد من المستثمرين.

وتهدف شركة "وصول" من خلال هذه الجولة إلى توسيع نطاق عملياتها داخل السعودية تحديداً في مجال التجزئة.

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وقال الشريك مؤسس والرئيس التنفيذي فهد الغامدي، إن هذه الجولة جاءت من مستثمرين مختلفين شملت بعض الأسماء البارزة في قطاع تجارة التجزئة والتقنية المالية.

وأضاف الغامدي أن هذه الجولة الاستثمارية تستهدف التمكين والتطوير التقني في خدمات المدفوعات المقدمة وللتوسع إلى نطاقات أشمل وأوسع وتطوير حلول البيع والمدفوعات الرقمية لتغطية كافة احتياجات تجار قطاع التجزئة والسوق عمومًا.

كانت "وصول" قد تأسست في 2020 وتعمل في مجال التقنية المالية (فنتك).