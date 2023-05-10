"iHerb" الأميركية تتخذ الرياض مقراً لتوزيع منتجاتها في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت شركة "آي هيرب" iHerb الأميركية والمتخصصة بالمنتجات الصحية أنها ستتخذ من السعودية مركزاً لتوزيع منتجاتها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ووقعت "آي هيرب" اتفاقية مع المنطقة اللوجستية المتكاملة وشركة "سي زي لوجستيكس" CJ Logistics الكورية، والتي تسلمت رخصة العمل من هيئة الطيران المدني في السعودية.

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وقالت العنود العبدلي، مراسلة "العربية"، إنه بموجب هذه الاتفاقيات ستضخ CJ Logistics الكورية استثمارات بقيمة 18 مليون دولار في المستودعات بالسعودية، فيما تدفع iHerb الأميركية نحو 150 مليون دولار خلال الـ 8 سنوات المقبلة بدءاً من 2024.

وأضافت العبدلي، أن شركة CJ Logistics الكورية ستزود المستهلكين بمنتجات iHerb الأميركية من خلال مركز التوزيع بالرياض والبالغ مساحته 18 ألف متر مربع، فيما تبلغ سعته التشغيلية نحو 15-20 ألف شحنة في اليوم.

وذكرت، أن هذا الاتفاق يأتي ضمن البرامج التي تضعها السعودية لتعزيز مكانتها الاستراتيجية عالميا وجعلها مركزا استثماريا إقليميا.