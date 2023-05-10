نمو أرباح "صافولا" السعودية 45% إلى 392.7 مليون ريال في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح مجموعة "صافولا" بنسبة 44.96% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 392.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 270.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 315.56% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 94.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الزيادة في صافي الربح بالربع الأول من 2023، على أساس سنوي، تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الربح في قطاع تصنيع الأغذية، وزيادة حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة.

وتابعت: "حققت المجموعة خلال الفترة ربحا رأسماليا قدره 18.5 مليون ريال من بيع الاستثمار في شركة صافولا المغرب، كما تم استرداد رسوم جمركية بلغت 23.3 مليون ريال من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية".

وأضافت أنه تم تسجيل الارتفاع في صافي الربح على الرغم من ارتفاع كلال من المصاريف التشغيلية، وصافي تكلفة التمويل، ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وبلغت إيرادات المجموعة في الربع الأول من 2023م نحو 7.8 مليار ريال مقابل 7.5 مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.