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شركة اتحاد مصانع الأسلاك
شركة اتحاد مصانع الأسلاك
سوق السعودية

أرباح "أسلاك" تتراجع 82% إلى 4.5 مليون ريال في الربع الأول

نتيجة تراجع حجم المبيعات و هوامش الربحية

دبي - العربية.نت
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تراجعت أرباح شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك" بنحو 82.7% في الربع الأول من العام الجاري وبلغت 4.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 26 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس أن إيراداتها في أول 3 أشهر من العام الجاري سجلت 227.2 مليون ريال مقابل 298.8 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي بتراجع نسبته 24% تقريبا.

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وقالت الشركة إن سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى تراجع حجم المبيعات وانخفاض هوامش الربحية.

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ونما إجمالي حقوق المساهمين بعد "استبعاد حقوق الأقلية" بمعدل طفيف 0.26% إلي 454.1 مليون ريال مقابل 452.9 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

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