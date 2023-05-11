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إعمارالعقارية
سوق دبي

أرباح "إعمار العقارية" تقفز 43 % إلى 3.2 مليار درهم في الربع الأول

تجاوزت ضعف توقعات المحللين

دبي - العربية.نت
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أعلنت إعمار العقارية، أكبر شركة عقارية مدرجة في سوق دبي، اليوم الخميس عن قفزة أفضل من المتوقع في صافي أرباح الربع الأول بلغت 43 %، وهو ما عزته لارتفاع مبيعاتها من العقارات.

وبلغ صافي الربح في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 3.2 مليار درهم ما يعادل 871.53 مليون دولار، وتظهر بيانات "رفينيتيف" أن ذلك تجاوز ضعف توقعات المحللين البالغة 1.65 مليار درهم.

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وقالت الشركة إن مبيعاتها العقارية ارتفعت 11 %،إلى 9.2 مليار درهم مدعومة بزيادة مبيعات المستأجرين وانتعاش النشاط
السياحي،وتراجعت الإيرادات 5% إلى 6.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

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