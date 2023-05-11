ارتفاع أرباح "جي إف إتش" الفصلية 26% إلى 24 مليون دولار

أعلنت مجموعة "جي إف إتش" تحقيق صافي ربح 24.01 مليون دولار للربع الأول من 2023، مقابل 19.12 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، بزيادة 25.6%.

وقالت الشركة في بيان تلقى موقع "العربية.نت، نسخة منه، إن هذه النتائج جاءت مدعومة بالنمو في مجالات الأعمال المصرفية الاستثمارية الأساسية والخزينة والأعمال المصرفية التجارية للمجموعة. بلغت ربحية السهم للربع 0.73 سنتاً مقابل 0.54 سنت في الربع الأول من عام 2022.

مادة اعلانية

وذكرت "جي إف إتش"، أن إجمالي الدخل للربع الأول 86.93 مليون دولار مقارنة بـ 66.02 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، بزيادة 31.7%، فيما بلغ صافي الربح الموحد للربع الأول 24.44 مليون دولار مقارنة بـ 19.35 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022، بزيادة 26.3%.

وبلغ إجمالي المصروفات للربع 62.50 مليون دولار مقارنة بـ 46.67 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 33.9%.

وفيما يتعلق بإجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى المساهمين بلغت 982.72 مليون دولار في نهاية الربع الأول بانخفاض 1.4% من 996.60 مليون دولار في 31 ديسمبر 2022. وارتفع إجمالي أصول المجموعة 6.6% إلى 10.40 مليار دولار مقارنة بـ 9.76 مليار دولار في 31 ديسمبر 2022.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش، غازي الهاجري،: "استراتيجيتنا الاستثمارية والتنويع يعملان بشكل جيد في مثل هذه الدورات الاقتصادية. مع هذه البداية المبشرة للعام، نتطلع إلى البناء على هذه النتائج وتحقيق قيمة أكبر لمستثمرينا ومساهمينا في الفترات القادمة".

وأضاف الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية، هشام الريس: "تمكنت شركتنا التابعة المختصة بالصيرفة التجارية، المصرف الخليجي التجاري، من مواكبة معدلات الفائدة المرتفعة خلال الفترة مع تحقيق نمو جيد. وبالمثل، فقد تمكن نشاط الخزينة لدينا من إعادة اتزان محفظته وتحقيق مكاسب جيدة خلال الربع الأول. نهدف إلى زيادة بناء محفظتنا من الأصول المدرة للدخل في دول مجلس التعاون الخليجي حيث من المتوقع استمرار النمو الاقتصادي خلال الفترات القادمة".

تقوم "جي إف إتش" حالياً بإدارة أكثر من 17.6 مليار دولار من الأصول والصناديق بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية.