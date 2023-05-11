ارتفاع أرباح "أدنوك للغاز" 9% إلى 1.3 مليار دولار في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح شركة "أدنوك للغاز بي إل سي"، بنسبة 9% إلى 1.3 مليار دولار، في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي دخل معدل مبدئي بلغ 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022.

وتعد النتائج المالية للربع الأول من عام 2023، الأولى منذ تأسيس الشركة والاكتتاب العام الأولي على أسهمها.

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وتم الإعلان عن النتائج المالية المبدئية غير المدققة للفترة المقارنة "الربع الأول من عام 2022" على أساس الإيرادات المبدئية المعدلة.

وسجلت "أدنوك للغاز" خلال الربع الأول من العام الجاري إيرادات بلغت 5.2 مليار دولار، مقارنة بالإيرادات المعدلة المبدئية للفترة نفسها لعام 2022 والتي بلغت 6.2 مليار دولار، ويعود ذلك لحالة الأسعار في الأسواق العالمية.

وخلال الربع الأول من عام 2023، بلغت نسبة الموثوقية في جميع عملياتها التشغيلية 98.5% عبر مرافقها.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير سجلت أسعار خام برنت، والتي يتم بموجبها تحديد سعر بيع الغاز، انخفاضاً بنسبة 24% مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

وقالت الشركة، إنه رغم انخفاض الأسعار أظهرت الشركة مرونة كبيرة وحافظت على هامش أرباح عالية قبل احتساب الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بنسبة 34% في الربع الأول من عام 2023، أي أقل بنسبة 1% فقط عن الربع الأول لعام 2022.

وعوضت الشركة انخفاض الأسعار العالمية ونقص حجم الإنتاج خلال الربع الأول من هذا العام من خلال تقليل تكاليف إمدادات الغاز الخام.

وتوفر اتفاقية توريد الغاز طويلة الأجل إمدادات موثوقة من عمليات أدنوك في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، كما تمكن الشركة من الاستفادة من ارتفاعات الأسعار وتوفر حماية لها في حال انخفاضها.