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ارتفاع أرباح "أسمنت العربية" 17.4% لـ42 مليون ريال في الربع الأول

تأثرت النتائج إيجابا بتراجع مصروفات البيع والتوزيع

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ارتفعت أرباح شركة "الأسمنت العربية" السعودية بنسبة 17.42% إلى 49.2 مليون ريال في الربع الأول من 2023، مقابل 41.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2022.

وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح بنسبة 40.17%، حيث كانت في الربع السابق 35.1 مليون ريال.

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وأوضحت الشركة أن سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية يعود إلى ارتفاع متوسط سعر البيع، وانخفاض تكلفة المبيعات، وتراجع مصروفات البيع والتوزيع نتيجة لانخفاض مبيعات التصدير في الشركة الأم.

وقالت "أسمنت العربية"، إن المصروفات لعمومية والإدارية انخفضت فيما ارتفع صافي الإيرادات الأخرى، على الرغم من انخفاض كمية المبيعات.

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