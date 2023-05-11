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سوق السعودية

ارتفاع صافي ربح "المواساة" 11% الربع الأول إلى 166 مليون ريال

مدعوما بزيادة زيارات العيادات الخارجية ونسب إشغال الأقسام الداخلية

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح شركة المواساة للخدمات الطبية 166.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل 150.2 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي وبنمو نسبته نحو 11%.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الخميس إن إيراداتها في الربع الأول نمت بنسبة 17.15% وسجلت 664 مليون ريال مقابل نحو 567 مليون ريال تقريبا في الربع المماثل من عام 2022.

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وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 12.16% إلى 3.09 مليار ريال مقابل 2.75 مليار ريال فى الربع الأول من العام الماضي.

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وعزت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى نمو الإيرادات المتحققة نتيجة الزيادة في أعداد الزيارات بقطاع العيادات الخارجية وارتفاع نسب الإشغال في الأقسام الداخلية مدعوما ببدء تشغيل المشاريع الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2022.

أشارت إلى مواصلة تحسن الأداء في الأقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة، واستمرار زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة.

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