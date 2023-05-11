تراجع الأرباح الفصلية لـ"أرامكس" 49% إلى 24 مليون درهم

تراجع صافي أرباح شركة أرامكس بنسبة 49% في الربع الأول من العام الجاري ليسجل 24 مليون درهم، مقارنة بنحو 47 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي.

حققت أرامكس، مزوّد خدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي إيرادات بنحو 1.43 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بتراجع نسبته 1%.

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وقالت الشركة في بيان إن هذه الإيرادات جاءت مدفوعة بالأداء المستقر الذي حققه قطاع خدمات الشحن الدولي السريع ومرونة قطاعي خدمات الشحن والخدمات اللوجستية وحلول إدارة سلسلة التوريد.

وأوضحت أن الإيرادات استمرت في التأثر بتقلبات أسعار صرف العملات والضغوط التضخمية وعودة تدفقات خدمات الشحن إلى طبيعتها في جميع أنحاء العالم، ورغم انخفاض الإيرادات، أظهرت الشركة مرونة في حجم أعمالها وتحسنًا في الهوامش.

وارتفع إجمالي الأرباح في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 4% ليصل إلى 358 مليون درهم مقابل 344 مليون درهم في الربع الأول من العام 2022، وبلغ هامش الربح الإجمالي للربع الأول من العام 2023 نسبة 25%.

وانخفضت تكاليف المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع للأعمال العضوية - التي يستثنى منها تأثير "ماي يو إس"- بنسبة 3% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس نهج أرامكس لضبط وإدارة التكاليف؛ فيما ارتفعت تكاليف المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع الموحدة للمجموعة بنسبة 6%، ويعود ذلك إلى احتساب التكاليف المتعلقة بصفقة الاستحواذ على منصة "ماي يو إس".

وقالت الشركة إنها حافظت على ميزانية عمومية قوية حيث بلغت نسبة صافي الدين 2.3 ضعفًا من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، بالإضافة إلى رصيد نقدي قوي بلغ 722 مليون درهم إماراتي بحلول 31 مارس 2023.

وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "واصل قطاع الخدمات اللوجستية على المستوى العالمي خلال الربع الأول من العام 2023 مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية التي فرضها التضخم وارتفاع التكاليف ومعدلات الفوائد، إضافة إلى الانخفاض في عدد الشحنات وتقلبات أسعار صرف العملات.

وأضاف الجده: "سجلت ثلاثة قطاعات من أصل أربعة لدينا نموًا في إجمالي الأرباح على أساس سنوي، وحافظنا على استقرار هامش الربح في قطاع خدمات الشحن المحلي السريع، وذلك بفضل مواصلتنا التركيز على التحكم في ضبط وإدارة التكاليف وتعزيز الإنتاجية. كما حافظنا على التزامنا بمواصلة الاستثمار في تحسين العمليات والإجراءات على مستوى الدورة الاقتصادية جميعها، ومن بينها أتمتة عمليات فرز الشحنات التي مكنتنا من تعزيز مستويات الإنتاجية والكفاءة التشغيلية لدينا؛ وكذلك إطلاق مركز التميز لأتمتة العمليات الروبوتية، والذي يركز على رقمنة الإجراءات داخل الشركة ككل لتحقيق مستويات كفاءة أعلى عبر مختلف الأقسام وضمن عملياتنا".

وتابع الجده: "نعتقد أن العامل الرئيسي الذي سيميزنا خلال الأشهر المقبلة، هو قدرتنا على مواصلة الاستثمار في أحدث التقنيات بالتوازي مع تنويع أعمالنا وحضورنا الجغرافي الذي يضمن لنا ميزتنا التنافسية".