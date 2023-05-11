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بنوك

رغم الاضطرابات.. البنوك الأميركية تحقق أرباحا فصلية قياسية

استفاد المقرضون من أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض معدلات التخلف عن السداد

دبي - العربية.نت
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حققت البنوك الأميركية أرباحا قياسية خلال الربع الأول على الرغم من الاضطرابات في السوق حيث ارتفعت أرباح البنوك 33% في الربع الأول على أساس سنوي بينما بلغت الإيرادات 80 مليار دولار.

واستفاد المقرضون من أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض معدلات التخلف عن سداد القروض وأيضا انتعاش سوق الوظائف. كما ارتفعت الودائع بمقدار 400 مليار دولار خلال الربع الأول.

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وشكلت أرباح كل من "First Citizens" و"Flagstar" نصف زيادة إجمالي أرباح البنوك حيث وذلك بعد شراء البنكين كل من "SVB" و"Signature Bank".

وارتفعت أرباح "First Citizens"، الذي استحوذ على "SVB"، من 273 مليون دولار قبل عام إلى 9.5 مليار دولار في الربع الأول 2023 بينما حقق "JPMorgan Chase"، أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، أعلى ربح في الربع الأول 2023 بلغ 11.7 مليار دولار بارتفاع سنوي قدره 80%. أما بنك "PacWest" فسجل أكبر خسارة قدرها 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2023.

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