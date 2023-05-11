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شعار شركة اتحاد عذيب للاتصالات
شعار شركة اتحاد عذيب للاتصالات- "GO"
سوق السعودية

"اتحاد عذيب" توقع تسوية مع هيئة "الاتصالات" تتضمن شطب 64 مليون ريال

تسدد الشركة 63.9 مليون ريال على دفعات متساوية لمدة 7 سنوات

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات- "GO" عن توقيع اتفاقية مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في السعودية، لتسوية الأرصدة والمستحقات بين الطرفين للفترة الممتدة من بداية التعامل بين الطرفين وحتى نهاية عام 2018م.

وقالت "عذيب للاتصالات"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه سيترتب على الاتفاقية سداد الشركة مبلغ نحو 63.877 مليون ريال لصالح هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالتقسيط على دفعات متساوية بمبلغ نحو 9.125 مليون ريال لفترة سبع سنوات، ابتداءً من مطلع أبريل 2025.

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وأضافت أنه سيتم شطب مبلغ نحو 64.09 مليون ريال من المستحقات الحكومية على الشركة والمختلف عليها مع الهيئة.

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وذكرت "عذيب للاتصالات"، أن الأثر المالي الأولي الإيجابي الناتج عن هذه التسوية يتمثل في تسجيل إيراد تمويلي بمبلغ 15.03 مليون ريال، كما أنه سيتم تحويل مبلغ نحو 48.84 مليون ريال إلى ذمم دائنة طويلة الأجل من ذمم دائنة قصيرة الأجل، وبالنسبة للمبلغ المشطوب والبالغ نحو 64.09 مليون ريال لن يؤثر على القوائم المالية للشـركة كون المبلغ المشطوب غير مسجل بدفاتر الشركة نتيجة الاختلاف عليه مع الهيئة.

وأوضحت أنه سوف يتم عكس الأثر المالي نتيجة لهذه التسوية وإثباتها في حسابات الشركة في النتائج المالية الأولية للربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2023م، نظراً لأن الاتفاقية مبرمة بتاريخ 10 مايو 2023.

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