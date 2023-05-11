"اللجين" تتحول لخسائر بـ 7.2 مليون ريال في الربع الأول
انخفاض أسعار بيع البولي بروبيلين بنسبة 32% يضغط على النتائج
تحولت شركة اللجين إلى تسجيل خسائر نحو 7.2 مليون ريال في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي أرباح نحو 55.78 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة في الربع الأول من 2022.
وعلى أساس ربعي، تراجعت خسائر الشركة بنسبة 60.4% مقارنة بخسائر نحو 18.19 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.
وأرجعت "اللجين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، التحول إلى الخسارة نتيجة انخفاض أسعار بيع البولي بروبيلين بنسبة 32% على الرغم من زيادة الكميات المباعة بنسبة 14%، وارتفاع تكاليف التمويل.
وتراجعت إيرادات "اللجين" بنسبة 22.05% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 397.06 مليون ريال، مقارنة بنحو 509.37 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
وبلغ صافي ربح شركة "ناتبت" التابعة لشركة اللجين، 13 مليون ريال في الربع الأول من 2023، مقابل صافي ربح 88 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ومقابل صافي ربح مليون ريال للربع الرابع 2022م.
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