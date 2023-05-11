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بنك باكويست (رويترز)
بنك باكويست (رويترز)
بنوك

ضغوط بيعية جديدة على سهم بنك "PacWest" بعد تراجع ودائعه 9.5%

انخفاض أسهم البنك بأكثر من 40% هذا الشهر

دبي - العربية.نت
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تعرض سهم "PacWest" لضغوط جديدة في جلسة اليوم الخميس بعد أن قال البنك الأميركي المتعثر إن تدفقات الودائع الخارجية استؤنفت في الأسبوع الأول من مايو/أيار.

انخفض السهم بنسبة 20% في تداولات ما قبل السوق وانخفضت أسهم "PacWest" بالفعل بنسبة 40% هذا الشهر وأكثر من 70% منذ بداية عام 2023.

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قال البنك في ملف للأوراق المالية اليوم الخميس إن ودائعه تراجعت 9.5% خلال الأسبوع الذي يبدأ في 5 مايو/أيار. وأضاف أن غالبية تلك التدفقات الخارجية كانت بعد تقارير إعلامية أشارات أن البنك يستكشف خيارات استراتيجية.

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وأضاف البنك أيضًا أنه قادر على تمويل هذه السحوبات بالسيولة المتاحة حيث لديه الآن 15 مليار دولار من السيولة المتاحة مقارنة مع 5.2 مليار دولار من الودائع غير المؤمن عليها.

وتعتبر التصريحات الأخيرة مختلفة لما قاله البنك في 4 من مايو، عندما أشار حينها أنه لا يشهد "تدفقات غير عادية للودائع" وأن إجمالي الودائع قد ارتفعت منذ نهاية مايو/أيار.

خلال الربع الأول من العام، انخفض إجمالي ودائع "PacWest" بنسبة 16.9%، وقال البنك إنه سيستخدم مبيعات الأصول الاستراتيجية لإعادة تشكيل ميزانيته العمومية.

يتعرض القطاع المصرفي عالميا لضغوط منذ أوائل مارس/آذار، عندما كان هناك قلق بشأن تأثير الفوائد العالية على الودائع في "SVB"، الذي استولى عليه المنظمون. وسرعان ما تبعه بنك "Signature"، ثم تم الاستيلاء على "First Republic" وبيعه إلى "JPMorgan" في بداية مايو/أيار.

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