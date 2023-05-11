"مبادلة" تسعى لجمع 1.5 مليار دولار من إصدار لسندات على شريحتين
شريحة لأجل 10 سنوات ونصف وأخرى 30 عاما
أفادت وثيقة مصرفية، اليوم الخميس، بأن صندوق أبوظبي الاستثماري السيادي "مبادلة" من المتوقع أن يجمع 1.5 مليار دولار من بيع سندات لأجل عشر سنوات ونصف السنة وثلاثين سنة.
وأظهرت الوثيقة أن السعر الاسترشادي الأولي تحدد عند ما بين 140 و150 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة العشر سنوات ونصف السنة وعند حوالي 180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة فورموزا لأجل 30 سنة، وفقا لـ"رويترز".
أفادت صحيفة فايننشال تايمز أمس الأربعاء، أن مجموعة سوفت بنك تجري محادثات وصلت لمرحلة متقدمة لبيع مجموعة فورترس إنفستمنت غروب لإدارة الأصول إلى صندوق الثروة السيادي الإماراتي "مبادلة" مقابل ما يصل إلى 3 مليارات دولار.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن المحادثات مستمرة منذ العام الماضي، وقد يتم الإعلان في وقت لاحق من هذا الشهر عن اتفاق من شأنه أن يساعد "سوفت بنك" على سداد ديونها.
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