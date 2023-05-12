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"رويال غروب" الإماراتية تتطلع إلى فرص استثمارية في أميركا

المجموعة تحدد عددا من الفرص الاستثمارية المتميزة

دبي – رويترز
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قال رئيس مجموعة رويال غروب، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، يوم الخميس، إن الشركة حددت عددا من الفرص الاستثمارية "المتميزة" التي تعتزم متابعتها في السوق الأميركية.

وذكر الشيخ طحنون، في بيان لرويترز أنه يؤمن إيمانا راسخا باستقرار السوق الأميركية وإمكاناتها.

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وأضاف أنه على الرغم من التقلبات الحالية، فقد حددت المجموعة عددا من الفرص الاستثمارية المتميزة التي تعتزم متابعتها.

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وتغطي أعمال رويال غروب والشركات التابعة لها عدة قطاعات منها الرعاية الصحية والعقارات والتطوير العمراني والذكاء الصناعي والتكنولوجيا والضيافة والإعلام وغيرها.

وأوضح الشيخ طحنون أن المجموعة لا تدعم ولا تنخرط في أنشطة بيع على المكشوف في السوق، في إشارة إلى تكهنات ترددت في الآونة الأخيرة في هذا الصدد.

وقال إن المجموعة تؤمن بالاستثمار على المدى الطويل والبحث بنشاط عن الفرص التي توجد تأثيرا هادفا ودائما.

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