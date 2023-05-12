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أنكورا للاستشارات والمحاسبة القضائية
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استحواذ

"أنكورا" للاستشارات تستحوذ على "نيوستيت بارتنرز"

تعمل "نيوستيت" في استشارات إعادة هيكلة الديون السيادية

دبي – رويترز
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قالت شركة أنكورا للاستشارات والمحاسبة القضائية اليوم الجمعة، إنها استحوذت على شركة نيوستيت بارتنرز لاستشارات إعادة هيكلة الديون السيادية وسط تزايد طلب الحكومات على تلك الخدمة في ظل أجواء الغموض التي تخيم على المشهد الاقتصادي.

وذكر سبنسر جونز المدير المشارك في نيوستيت أن الشركة تقدم خدمات استشارية لإعادة هيكلة الديون السيادية في دول منها تشاد وزامبيا وسريلانكا وسورينام.

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وأضاف لرويترز في مقابلة: "من السمات المحددة التي تنطبق على تلك الدول أنها دول مستوردة لسلع أساسية وتعتمد بشكل قوي على السياحة وعانت في وقت الجائحة كما تشمل دولا منكشفة بقوة على التمويل الدولاري".

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ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

وسيستمر جونز والمؤسسان الآخران لنيوستيت، وهما أليكس ليفينتانير ورافائيل مولينا، في قيادة الشركة بعد الاستحواذ.

وقال رئيس أنكورا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، سيمون مايكلز: "نتحدث عن عشرة أشخاص بما يشمل بعض المستشارين لكنهم جميعا على درجة عالية من الخبرة وبالتالي فالأمر يتعلق بخبرة يقودها مخضرمون".

وأشار إلى أن أنكورا لديها نحو ألفي موظف حول العالم.

وقال مايكلز "إننا شركة استشارات سريعة النمو ورائدة لكننا نبحث بشكل استراتيجي للغاية عن عمليات استحواذ يمكنها أن تضيف إلى وجودنا في السوق".

ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع تنفيذ المزيد من عمليات الاستحواذ هذا العام قال مايكلز إنه لا يمكنه الجزم بذلك وأضاف "لكننا بالتأكيد نتفاعل مع السوق بشكل مستمر" مشيرا إلى أنه لا يمكنه القول إن كانت أنكورا حاليا في أي محادثات متقدمة في هذا الصدد.

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