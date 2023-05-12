"أونكوراد" المغربية للمصحات الخاصة تعتزم طرح أسهمها خلال 3 سنوات

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أونكوراد المغربية المشغلة للمصحات الخاصة، رضوان السملالي، إن المجموعة تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة الدار البيضاء في غضون ثلاث سنوات لتمويل خطتها التوسعية، مستفيدة من الطلب المتزايد على الخدمات الصحية مع تعميم المغرب للتغطية الصحية.

ونجحت الشركة في جمع 458 مليون درهم (45.5 مليون دولار) من شركتي الاستثمار المباشر سيديجي إنفست جروث المغربية وستوا الفرنسية في نفس اليوم.

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وقال السملالي أمس الخميس إن زيادة رأس المال تساعد على الطرح العام الأولي في غضون ثلاث سنوات.

وأضاف في تصريحات لرويترز بعد مراسم التوقيع أن أونكوراد تعتزم إنفاق 3 مليارات درهم لزيادة عدد مرافقها إلى 30 بحلول عام 2026، من 13 حاليا.

ويحتاج القطاع الخاص المغربي إلى إنشاء ما لا يقل عن 700 عيادة خاصة إضافية خلال العقد الجاري لتحسين الخدمات الصحية المقدمة، خاصة في المناطق التي تواجه نقصا فيها.

وأوضح السملالي أن قرابة 80% من العيادات المغربية يتركز في العاصمة الرباط وفي الدار البيضاء، المركز الاقتصادي بالبلاد، أي ما يعادل 15% من أراضي المغرب.

وقال السملالي إن مجموعته بدأت في تعيين عشرات الأطباء الأجانب لأنها تعتزم أيضا إنشاء مرفق تدريب خاص بها في مدينة الناضور بشمال البلاد.

وزاد المغرب الميزانية العامة للصحة بنسبة 19% إلى 28 مليار درهم لتحسين الخدمات الصحية في 2023.

وقال السملالي إن القطاع الخاص سيساعد في تخفيف العبء عن المستشفيات العامة حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على الخدمات الصحية مع توسيع تغطية التأمين الصحي.

وأصدرت شركة أكديطال، وهي مشغل خاص آخر للمؤسسات الصحية، أحدث طرح عام أولي في بورصة الدار البيضاء في ديسمبر/كانون الأول 2022.