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أدنوك للتوزيع
أدنوك للتوزيع
سوق أبوظبي

أرباح "أدنوك للتوزيع" تنخفض 20% إلى 537 مليون درهم في الربع الأول

بضغط انخفاض هامش الربح إلى 15.8%

دبي - العربية.نت
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أظهرت القوائم المالية لشركة أدنوك للتوزيع انخفاض صافي الأرباح العائدة للمساهمين في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20% إلى 537.3 مليون درهم، قياسا على 670.7 مليون درهم في الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن سبب تراجع الأرباح في الربع الأول يعود إلى انخفاض هامش الربح إلى 15.8%، مقارنة مع 21.5%، نظرا لارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 27%.

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وأشارت الشركة إلى زيادة خسائر انخفاض القيمة ومصاريف تشغيلية أخرى لتصل إلى 17.9 مليون درهم، مقارنة مع 6.8 مليون درهم في الربع الأول من 2022.

"أدنوك للتوزيع" تربح 2.75 مليار درهم في 2022 بزيادة 22% طاقة أدنوك "أدنوك للتوزيع" تربح 2.75 مليار درهم في 2022 بزيادة 22%

وسجلت الإيرادات ارتفاعا بنسبة 19% إلى 7.99 مليار درهم في الربع الأول، قياسا على 6.73 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2022.

وحسب البيان، شهدت "أدنوك للتوزيع" زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي في إجمالي كميات الوقود المباعة في كل من الإمارات والسعودية خلال الربع الأول من عام 2023، مدفوعةً بتواصل الانتعاش الاقتصادي وتوسّع شبكة محطات الشركة في جميع أنحاء الدولة.

وارتفع إجمالي كميات مبيعات وقود التجزئة – والتي تمثل حوالي 65% من إجمالي كميات الوقود المباعة – بنسبة 5.5% على أساس سنوي. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت كميات مبيعات وقود الشركات نمواً قوياً بنسبة 21% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، مدفوعة بشكل رئيسي بجهود الشركة لتعزيز محفظة أعمالها التجارية من خلال برامج تطوير الأعمال وإدارة علاقات العملاء.

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