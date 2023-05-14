نمو أرباح "الحفر العربية" 50% لـ141 مليون ريال في الربع الأول

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الحفر العربية في الربع الأول من 2023 بنحو 50%، إلى 141 مليون ريال، مقابل 94 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين البالغة 157 مليون ريال.

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وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح بنسبة 2.92%، حيث كانت في الربع السابق 137 مليون ريال.

وعزت الشركة ارتفاع أرباحها على أساس سنوي إلى الإيرادات الإضافية لحفارتين بحريتين جديدتين دخلتا الخدمة في ديسمبر الماضي.

وسجلت الشركة ارتفاعا في الإيرادات الفصلية بنسبة 30% إلى 780 مليون ريال.