الأرباح الفصلية لـ"التنمية الغذائية" تتضاعف 13 مرة

تضاعف صافي ربح شركة "التنمية الغذائية "تنمية" 13 مرة في الربع الأول من العام الجاري ليسجل بعد الزكاة والضرائب 21 مليون ريال، مقابل 1.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تدول السعودية"، اليوم الأحد، إن إجمالي الإيرادات في الربع الأول من العام الحالي سجل 484.5 مليون ريال، مقابل 340.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي وبنمو نسبته 42.25%.

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وارتفع إجمالي حقوق المساهمين "بعد استبعاد حقوق الأقلية" إلى 635.4 مليون ريال، مقابل 357.7 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي بزيادة بلغت 77.63%، وزادت ربحية السهم إلى 1.05 ريال، مقارنة بـ0.08 ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وذكرت الشركة أنه وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها، تم تعديل البيانات المالية للربع الأول من السنة المالية 2022 لتعكس الصفقة المبرمة مع شركة تايسون للأغذية، حيث يتم الآن تصنيف أعمال المنتجات المصنعة الأخرى على أنها عمليات متوقفة .

وعزت نمو صافي الربح في الربع الأول من العام الجاري إلي ارتفاع الإيرادات بنسبة 42.2% لتصل إلى 484.5 مليون ريال سعودي، حيث استمرت الشركة في تحقيق ارتفاع في حجم المبيعات عبر محفظتها، و ظلت الدواجن الطازجة هي المساهم الرئيسي في هذا الأداء القوي، حيث بلغت الإيرادات 406 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 37.4% على أساس سنوي.

وأشارت إلى ارتفاع تكاليف المبيعات بنسبة 34.9% لتصل إلى 364.5 مليون ريال سعودي، تماشياً مع ارتفاع حجم المبيعات خلال الفترة.

وقالت إن إجمالي الربح ارتفع بشكل ملحوظ بنسبة 70.3% في الربع الأول من السنة المالية 2023 ليصل إلى 120 مليون ريال سعودي، على خلفية ارتفاع الإيرادات التي فاقت الزيادة في تكلفة المبيعات، بالإضافة إلى الانتعاش المستمر في هوامش الربح، وتحسين استخدام الأصول.

كما ارتفعت نفقات البيع والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة26.2% لتصل إلى 85.6 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2023، مع استمرار شركة التنمية في التركيز على الاستحواذ على حصة إضافية في السوق من خلال زيادة الإنفاق على أنشطة الإعلان والتسويق وتوسيع شبكة المبيعات والتوزيع.