الأرباح الفصلية لـ"رعاية" تقفز 88% إلى 56 مليون ريال

قفز صافي أرباح الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" في الربع الأول بنحو 88% لتسجل 56.3 مليون ريال تقريبا مقابل نحو 30 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" أن إيرادات الربع الأول من العام نمت بنسبة 23.6% إلى 261.4 مليون ريال، مقابل 211.45 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

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وبلغ إجمالي حقوق المساهمين "بعد استبعاد حقوق الأقلية" إلى 1.32 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام، مقابل 1.15 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي بنمو نسبته 14.35%.

وارتفعت ربحية السهم إلى 1.25 ريال مقابل 0.67 ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح في الربع الأول إلى تحسن صافي الإيرادات للربع الحالي بنسبة 23.6 إلى 261.4 مليون ريال سعودي نتيجة لزيادة حجم الأعمال من وزارة الصحة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مما أدى إلى زيادة عدد مرضى التنويم والعمليات الجراحية.

كما ازدادت فواتير وزارة الصحة بسبب حصول مستشفيات شركة رعاية على اعتماد HIMSS (نظام إدارة المعلومات الصحية)، وانخفضت تكلفة الإيرادات كنسبة مئوية من الإيرادات، كما ارتفع هامش الربح الإجمالي بنسبة 34.4% مقابل 29.1% للربع المماثل من العام السابق نسبة إلى انخفاض التكاليف وزيادة حجم الأعمال من وزارة الصحة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكان من أسباب زيادةالأرباح انخفاض المصروفات مقابل مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة، بجانب زيادة الإيرادات الأخرى.

وقالت إن المكاسب التي تحققت تأثرت بشكل جزئي بزيادة المصاريف العمومية والإدارية.

وأوضحت أيضا أن هامش الربح الصافي ارتفع من 14.2%في الربع السابق من العام الماضي إلى 21.5% في عام 2023.