تراجع طفيف في أرباح "الكيميائية" السعودية لـ23.3 مليون ريال في الربع الأول

أظهرت النتائج الأولية لشركة الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية"، تراجع صافي الأرباح بنسبة 1.34% خلال الربع الأول من 2023 إلى 32.27 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 32.71 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح "الكيميائية" بعد الزكاة والضريبة بنسبة 37.9% في الربع الأول، مقارنة مع أرباح بـ 23.4 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب انخفاض بصافي الربح للربع الحالي، على أساس سنوي يعود إلى ارتفاع تكاليف التمويل ومخصص الزكاة وخسائر إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات بالرغم من زيادة الربح من العمليات التشغيلية بسبب ارتفاع المبيعات وكذلك انخفاض خسائر العملات الأجنبية.

وعن أساب ارتفاع الأرباح على أساس فصلي قالت "الكيميائية" إنه يعود بشكل رئيس الى زيادة الربح من العمليات التشغيلية وانخفاض خسائر العملات الأجنبية بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل وخسائر إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات