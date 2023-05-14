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تكافل الراجحي
تكافل الراجحي
سوق السعودية

مجلس إدارة "تكافل الراجحي" يوصي بزيادة رأس المال 150%

عبر إصدار أسهم منحة 1.5 سهم لكل سهم

دبي - العربية.نت
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قرر مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) بالتمرير بتاريخ 11 مايو 2023، بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 150% عن طريق منح أسهم للمساهمين وذلك برسملة 600 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة ومنح 1.5 سهم لكل سهم يملكها المساهم وقت الاستحقاق.

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن هذه المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات النظامية والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

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وأوضحت أن رأسمال الشركة بعد الزيادة سيصل 1 مليار ريال سعودي مقابل 400 مليون ريال قبل الزيادة وسيرتفع عدد أسهم الشركة بعد الزيادة إلى 100 مليون سهم مقابل 40 مليون سهم حاليا.

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وقالت الشركة إن سبب زيادة رأس المال هو تدعيم قاعدة رأس المال مما يساهم في دعم خطط الشركة الاستراتيجية والتوسعية من خلال مواصلة تقديم الحلول التأمينية لعملائها من الأفراد والشركات وكذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن الأحقية في المنحة ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وحال وجود كسور أسهم فستجمع في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

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