"أمازون" تسعى لتطوير شبكة التوصيل بزيادة سرعة التسليم وخفض التكاليف

قالت شركة أمازون، عملاق بيع التجزئة عبر الإنترنت، إنها تقوم بتحسين شبكة التوصيل الخاصة بعد الخروج من جائحة كوفيد-19، مما سمح لها بزيادة سرعات التسليم وخفض التكاليف، مع تقليل انبعاثات الكربون الخاصة بالشركة.

وذكرت الشركة أمس السبت، أنها قللت الوقت المطلوب للتسليم وأعادت تشكيل نظام إدارة المخزون الخاص به، وكذلك قدرات البحث لإظهار العناصر الأقرب للعملاء، الأمر الذي أدى إلى وصول المنتجات إلى نقاط تماس أقل بنسبة 12% قبل تسليمها.

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في وقت يتسم فيه الطلب الاستهلاكي بالتباطؤ، بذلت أمازون وغيرها من شركات بيع التجزئة عبر الإنترنت جهودا لخفض تكاليف التوصيل للمنازل والسلع المستردة، وفق "رويترز".

ونظرا لأن الشركة تقلص التكاليف بعد فترة من النمو الهائل، فقد اتخذت العديد من الخطوات لخفض التكاليف المتعلقة بالتسليم في جميع أنحاء الشركة.