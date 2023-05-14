"أنابيب السعودية" تفوز بعقد من "أرامكو" بـ96.8 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية" عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة "أرامكو" السعودية بقيمة تقدر بحوالي 96.8 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن العقد يتضمن طلب شراء لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة "أرامكو".

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وأضافت أن مده العقد تبلغ 13 شهرا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الثاني من العام 2024م.