سوق السعودية
"أنابيب الشرق" توقع عقدا لتوريد أنابيب صلب بقيمة 81 مليون ريال
مدة العقد 5 أشهر
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أعلنت شركة "أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة" عن توقيع عقد مع شركة عبدالله إبراهيم الصائغ وأولاده بقيمة تقدر بحوالي 81 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن العقد يتضمن أعمال توريد أنابيب صلب لشركة عبدالله إبراهيم الصائغ وأولاده.
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وأضافت أن مدة العقد 5 أشهر.
وأشارت إلى أن الأثر المالي للعقد سوف يظهر في الربع الثاني والربع الثالث من العام المالي 2023-2024.
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