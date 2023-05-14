"العرض المتقن" تعلن ترسية مشروع بقيمة 59.74 مليون ريال

320 مليون ريال أرباح شركة عِلم التشغيلية في الربع الأول

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة عِلم السعودية 28.8% إلى 322 مليون ريال، في الربع الأول من 2023، مقابل 250 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2022.وعلى أساس ...