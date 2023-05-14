"العرض المتقن" تعلن ترسية مشروع بقيمة 59.74 مليون ريال
قالت إن قيمة المشاريع تحت التنفيذ بلغت 2.06 مليار ريال
أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" عن ترسية مشروع خدمات التشغيل والصيانة لشبكات الاتصالات (المتابعة رقم 10) بالهيئة الملكية بينبع، بقيمة إجمالية قدرها 59.74 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المشروع يهدف إلى توفير خدمات التشغيل والصيانة للأجهزة والأنظمة التالية:
1 - التلفزيون الكيبلي وشبكات التلفاز المعتمد على الانترنت/ المعدات الخارجية والداخلية وأجهزة استقبال القنوات وصحون التقاط الأقمار الصناعية والشاشات الجدارية وجميع الاعمال المتعلقة بالبث الحي وكاميرات المراقبة وكاميرات الالتقاط بتوقيت لحظي (تايم لابس).
2 - معدات الصوت والصورة كالبروجكترات ومكبرات الصوت والتلفاز الذكي والتفاعلي ومعدات الصوت والصورة وملحقاتها.
3 - أجهزة وأنظمة الهواتف (IP & IP PBX) وشبكة منافذ نقل الصوت وأنظمة تسجيل البيانات الصوتية وشبكات مراكز الاتصالات وشبكة تزويد خدمة الانترنت الأنظمة الموروثة ومعداتها وشبكة النداء الداخلي.
4 - أجهزة الإنذار من الحرائق وأنظمة الساعات العامة وأجهزة الإنذار الأمني.
5 - شبكة اللاسلكي واللاسلكي المتنقل وابراج الاتصالات وأجهزة التحذير من الكوارث.
وأضافت أن قيمة مشاريع شركة "العرض المتقن للخدمات التجارية" تحت التنفيذ بلغت 2.06 مليار ريال (شاملاً ضريبة القيمة المضافة).
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