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الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
سوق السعودية

"الفخارية" تسجل صافي خسارة 2.9 مليون ريال في الربع الأول من العام

بسبب انخفاض الإيرادات الأخرى

دبي - العربية.نت
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حققت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية"الفخارية"صافي خسارة بقيمة 2.9 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل صافي ربح 1.27 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية " اليوم الأحد، إن إيرادات الربع الأول من هذا العام بلغت 20.6 مليون ريال، مقابل 18.5 مليون ريال فى الربع المماثل من العام الماضي بنمو نسبته 11.35%.

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وأوضحت الشركة أن سبب ارتفاع صافي الخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض الإيرادات الأخرى حيث تضمنت الإيرادات الأخرى في الربع المماثل من العام السابق مبلغ 4.5 مليون ريال عبارة عن الدفعة المقدمة من تعويض التأمين عن الحريق بالمصنع الأول.

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وذكرت أن ارتفاع صافي الخسائر في الربع الأول من عام 2023، مقابل 1.44 مليون ريال صافي ربح في الربع الأخير من عام 2022 يعود إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى في الربع السابق بمبلغ 8.57 مليون ريال عبارة عن الدفعة النهائية من تعويض التامين عن الحريق بالمصنع الأول.

وانخفضت مبيعات الشركة فى الربع الأول من العام الجاري إلى 20.6 مليون ريال مقابل 24.9 مليون ريال في الربع السابق بتراجع نسبته 17.27%.

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