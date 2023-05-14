"اليمامة للحديد" تتحول للخسائر بـ18 مليون ريال في 3 أشهر

تحولت شركة اليمامة للصناعات الحديدية "اليمامة للحديد"، إلى الخسارة بـ 17.89 مليون ريال، في الربع الثاني المنتهي في 31 مارس 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 35.16 مليون ريال، في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وعلى أساس فصلي، تراجعت خسائر الشركة خلال الربع الثاني المنتهي في 31 مارس 2023، بنسبة 57.29% مقابل خسائر بلغت 41.9 مليون ريال في الربع الأول المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن السبب الرئيسي للتحول للخسائر خلال الربع الحالي على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض أسعار البيع بنسبة 24.02% في قطاع الإنشاءات، وانخفاض كمية وقيمة المبيعات بنسبة 11.24% و 32.56% على التوالي في قطاع الإنشاءات، وضعف الطلب على بعض المنتجات في قطاع الإنشاءات.

وأضافت أن من بين الأسباب، تكوين مخصص انخفاض قيمة المخزون بلغ حوالي 14.89 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 12.4 مليون ريال وبنسبة 232% نتيجة ارتفاع أرصدة القروض قصيرة الأجل المستخدمة في تمويل مشتريات المواد الخام، وارتفاع نسب الفوائد على التمويل عالمياً.