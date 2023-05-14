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اقتصاد عمان

"عمانتل" ومجموعة زين تؤسسان شركة جديدة باسم "زين عمانتل الدولية"

بحصة 74% لـ"زين" و26% لـ"عمانتل"

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة عمانتل اتفاقية مع مجموعة زين لتأسيس شركة باسم شركة زين عمانتل الدولية.

وستشكل حصة مجموعة زين من رأسمال الشركة 74%، فيما ستشكل حصة عمانتل 26%.

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ويستهدف تأسيس الشركة الجديدة تمثيل كل من زين وعمانتل في إدارة احتياجتهما من أعمال الجملة الدولية في الأسواق الثمانية التي تتواجدان فيها والتي تخدم 55 مليون مشترك.

وأوضحت الشركتان أن تأسيس "زين عمانتل الدولية" لن يمس بملكية الأصول القائمة التي يتم عبرها توفير الخدمات.

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